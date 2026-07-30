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Общество

Удмуртская авиакомпания приостановила продажу билетов на август

«Ижавиа» приостановила продажу билетов на август после ограничения сертификата
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Удмуртская авиакомпания «Ижавиа» приостановила продажу билетов на август после введения ограничений на действие ее сертификата эксплуатанта. Об этом сообщает ТАСС.

Последние доступные для продажи билеты авиакомпании датированы 30 и 31 июля. При этом на некоторые числа сентября есть возможность выбора рейса, но купить их нельзя.

В мае Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля. Решение было принято в связи с фиксацией нарушений воздушного законодательства.

30 июля газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что Росавиация аннулировала сертификат компании. По данным журналистов, с 20 по 23 июля проходила инспекционная проверка, в ходе которой «Ижавиа» должна была подтвердить устранение нарушений. По итогам мероприятий ведомство аннулировало документ. Таким образом, авиакомпания лишилась права выполнять коммерческие рейсы, следует из материала.

Ранее Росавиация сняла ограничения с Azur Air.

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