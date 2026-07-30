Удмуртская авиакомпания приостановила продажу билетов на август

Удмуртская авиакомпания «Ижавиа» приостановила продажу билетов на август после введения ограничений на действие ее сертификата эксплуатанта. Об этом сообщает ТАСС.

Последние доступные для продажи билеты авиакомпании датированы 30 и 31 июля. При этом на некоторые числа сентября есть возможность выбора рейса, но купить их нельзя.

В мае Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля. Решение было принято в связи с фиксацией нарушений воздушного законодательства.

30 июля газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что Росавиация аннулировала сертификат компании. По данным журналистов, с 20 по 23 июля проходила инспекционная проверка, в ходе которой «Ижавиа» должна была подтвердить устранение нарушений. По итогам мероприятий ведомство аннулировало документ. Таким образом, авиакомпания лишилась права выполнять коммерческие рейсы, следует из материала.

Ранее Росавиация сняла ограничения с Azur Air.