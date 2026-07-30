Россиянина осудили на 25 лет за передачу данных о ВС РФ экстремистам

Житель Кубани осужден на 25 лет за передачу данных о кораблях ВС РФ экстремистам

Южный окружной военный суд приговорил краснодарца к 25 годам лишения свободы за передачу данных о кораблях Вооруженных сил организации «Артподготовка» (организация запрещена в России), признанной в РФ экстремистской и террористической. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года он собирал и передавал информацию о перемещении кораблей в гавани города Новороссийска. Отмечается, что данные получал лидер «Артподготовки». Кроме того, в период с октября 2021 года по март 2022 года он переводил средства на счет запрещенной организации.

В середине июля фигуранты дела «Артподготовки», планирующие подрыв поезда с продукцией ВПК в Оренбургской области, частично признали вину. Уточняется, что один из подсудимых признал вину полностью, еще двое — частично. Остальные заявили, что виновными себя не считают.

Ранее ветеринара из Брянска осудили на 10 лет за финансирование «Артподготовки».