Фигуранты дела «Артподготовки» частично признали вину

Фигуранты дела «Артподготовки» (организация запрещена в России), планирующие подрыв поезда с продукцией ВПК в Оренбургской области, частично признали вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что один из подсудимых признал вину полностью, еще двое — частично. Остальные заявили, что виновными себя не считают.

14 июля Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела восьмерых членов организации. По данным агентства, один из фигурантов ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру в связи с неправильно составленным обвинительным заключением, однако суд отклонил ходатайство и приступил к судебному следствию.

В начале июля сообщалось, что злоумышленники планировали совершить диверсию в Оренбургской области. Они раздобыли огнестрельное оружие и собрали самодельное взрывное устройство, чтобы впоследствии сбросить его с моста на поезд.

Фигурантов задержали до того, как они смогли реализовать свой план. Диверсию предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно со специалистами министерства внутренних дел.

Ранее сотрудник исследовательского центра РАН получил 9,5 года за поддержку терроризма.