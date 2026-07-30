Пензенские власти предупредили о фейках, связанных с атакой на склад Wildberries

В Сети распространяются фейковые видео от имени губернатора и главы Пензы о последствиях атаки дронов и пожаре в логистическом центре Wildberries. Об этом предупредил Центр управления регионом (ЦУР) Пензенской области в «Максе».

«В Telegram-каналах распространяются недостоверные сообщения, связанные с атакой БПЛА на логистический центр Wildberries» — говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦУР, в таких роликах губернатору Олегу Мельниченко приписывают заявление о необходимости вывести логистические центры компании за пределы региона. Отмечается, что содержание видеообращения главы региона изменили с помощью нейросетей.

Во втором ролике распространяется фейковое заявление мэра Пензы Олега Денисова о хранении на складе якобы продукции двойного и военного назначения. В ЦУР объяснили, что Денисов вообще не записывал видеообращений.

До этого пресс-служба Wildberries сообщила, что на сладах в Сарапуле и Пензе продолжаются работы по локализации пожара после ударов украинских беспилотников. В компании уточнили, что в Сарапуле никто не пострадал. В Пензе одному пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице региона, еще несколько человек получили ушибы и ссадины и были отпущены домой.

Ранее Ozon сообщил, что принимает меры для минимизации рисков повреждения элементов инфраструктуры.