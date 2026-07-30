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Общество

В российском регионе детей бесплатно провакцинируют от вируса папилломы человека

В Мурманской области детей бесплатно провакцинируют от вируса папилломы человека
Global Look Press

Детей и подростков бесплатно провакцинируют от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Мурманской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Он отметил, что данное заболевание считается одной из главных причин развития некоторых онкологических недугов.

«Направим на закупку вакцины более 19 млн руб.»,— уточнил Чибис.

По словам главы региона, вакцинация от вируса папилломы человека в регионе станет доступна с 2027 года.

До этого акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева рассказала, что регулярное обследование на вирус папилломы человека (ВПЧ) поможет вовремя выявить развитие рака шейки матки. По ее словам, проходить его важно даже при отсутствии жалоб, поскольку вирус может проявить себя спустя годы.

Эксперт указала, что девушкам-подросткам доступна отечественная вакцина против ВПЧ, которая значительно снизит риск рака шейки матки. С 2027 года она включена в календарь национальных прививок.

Ранее нарколог раскрыл, как связаны алкоголь и ВПЧ.

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