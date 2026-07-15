Врач ответила, что поможет вовремя распознать рак шейки матки

Регулярное обследование на вирус папилломы человека (ВПЧ) поможет вовремя выявить развитие рака шейки матки, проходить его важно даже при отсутствии жалоб, так как вирус может проявить себя спустя годы. Об этом Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

По ее словам, инфекция передается исключительно половым путем, поэтому риск заражения сохраняется при появлении любого нового партнера.

«Это очень важный анализ, потому что он выявляет риск заражения вирусом папилломы человека, который является основной причиной рака шейки матки. У женщины в течение 10–15 лет может не быть партнера с этим вирусом, но затем он может случайно появиться в ее жизни. Поэтому контроль каждые пять лет крайне важен», — отметила Ерофеева.

Врач добавила, что в современной медицине есть методы активной защиты от заболевания. Так, например, в России на государственном уровне пересматривается национальный календарь прививок, в который планируется включить специфическую иммунизацию. Девушкам-подросткам доступна отечественная вакцина против вируса папилломы человека, которая значительно снизит риск рака шейки матки. С 2027 года она включена в календарь национальных прививок. По системе ОМС вакцина будет бесплатно предоставляться девочкам 12–14 лет, не живущим половой жизнью, с двукратным введением, отметила эксперт.

Врач-онкогинеколог клиники «СМ-Клиника» Иван Комар до этого говорил, что в последние года с раком шейки матки все чаще сталкиваются женщины репродуктивного возраста. При этом в большинстве случаев проблеме предшествует длительное инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Ранее онколог оценил риск развития рака груди из-за аборта.