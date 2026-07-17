Нарколог раскрыл, как связаны алкоголь и ВПЧ

Главную опасность вируса папилломы человека (ВПЧ) представляют онкогенные штаммы. Спиртное при этом «помогает» инфекции спровоцировать опасные заболевания. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Алкоголь существенно ослабляет иммунную систему, она перестает справляться, вирус выходит из-под контроля, и инфекция становится хронической. Кроме этого, алкоголь повреждает ДНК, работая как канцероген. А если к этому добавляется высокоонкогенный ВПЧ, например, 16 или 18 типа, риск развития рака кратно возрастает», — объяснил специалист.

Кроме того, спиртное мешает лечению ВПЧ, поскольку печень занята переработкой алкоголя, добавил он.

До этого Холдин говорил, что алкоголь негативно влияет на эффективность вакцинации. По его словам, для формирования иммунитета нужны ресурсы, а спиртное «перетягивает» их на себя, увеличивая нагрузку на печень и нарушая обмен веществ.

Ранее врач предупредил об опасности алкоголя для доноров.