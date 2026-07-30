Силовики задержали мигранта, опубликовавшего в Сети запись установки ПВО Минобороны

Силовики задержали иностранца, который снял на видео установку ПВО Минобороны РФ и разместил запись в соцсети. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Оперативники установили личность того, кто снял видео и разместил его на личной странице в социальной сети, открытой для общего доступа. Им оказался гражданин одного из государств Центральной Азии, временно проживающий в нашей стране. Мужчина привлечен к административной ответственности и арестован», — сказали там.

Как уточнили правоохранители, видео нашли на украинском интернет-ресурсе. Запись обнаружили в ходе мониторинга интернета.

Кроме того, после истечения срока административного наказания задержанного депортируют, добавили в МВД РФ.

До этого в Рязанской области полиция задержала мужчину за публикацию кадров атаки БПЛА. В конце июня мужчина снял на видео, как в небе сбивают украинский дрон. Позже эти кадры он разместил в чате дачного кооператива в соцсетях. Сотрудники полиции вычислили автора видео и пришли за ним.

В МВД сообщили, что нарушитель признал свою вину.

Ранее в Алтайском крае ввели запрет на съемку стратегических объектов и БПЛА.