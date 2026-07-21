Россиянина задержали за съемку атаки дронов ВСУ

В Рязанской области полиция задержала мужчину за публикацию кадров атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном МВД.

30 июня мужчина снял на видео, как в небе сбивают украинский дрон. Позже эти кадры он разместил в чате дачного кооператива в соцсетях. Сотрудники полиции вычислили автора видео и пришли за ним.

В МВД сообщили, что нарушитель признал свою вину. Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на котором задержанный извинился за содеянное и призвал других граждан не повторять его ошибок.

До этого в Татарстане сотрудники центра «Э» задержали 33-летнего мужчину, разместившего видео с последствиями атаки дронов Вооруженных сил Украины в одном из открытых чатов мессенджера.

В ряде российских регионов действует запрет на съемку и публикацию фото и видео беспилотных летательных аппаратов и последствий их применения. Так, запрещается распространять фото и видео мест попадания и нахождения дронов, мест их падения, атакованных объектов, мест расположения временной дислокации военной инфраструктуры и иных критически важных объектов.

Ранее в Алтайском крае ввели запрет на съемку стратегических объектов и БПЛА.