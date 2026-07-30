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Общество

Подожженная любовница из Петербурга рассказала о жизни после случившегося

78.ru: в Петербурге подожженная любовница рассказала о жизни после случившегося

В Петербурге Инна Цыбасова, которую облила кислотой и подожгла беременная ревнивица Марина Рыбалко. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Женщина с 85% ожогов выжила чудом — врачи давали ей три дня. Также чудом спасли и ребенка, находившегося в подожженной машине.

Сейчас Цыбасова имеет вторую группу инвалидности — у нее не действует рука, а любые движения причиняют сильную боль. Она не может заплести дочери косички или умыть ее, а на ногах до сих пор остаются раны, женщина вынуждена ходить в бинтах и специальной одежде.

Пострадавшая возмущена, что напавшая на нее Рыбалко до сих пор находится на свободе. Она опасается, что суд будет лояльным к обвиняемой, а не к ней. Целый год ее дочь провела без матери, пока та боролась за жизнь в больнице, а преступница в это время находилась дома со своей семьей.

Инцидент произошел в августе 2025 года в Парголово. Беременная женщина, узнав об измене супруга, в состоянии аффекта подожгла машину, в которой находилась предполагаемая любовница. В результате пострадавшая получила ожоговый шок второй степени и обширные ожоги тела — в том числе головы, туловища, спины, рук и ног, а также промежности.

Ранее сообщалось, что россиянка оказалась в больнице после того, как пролила на ноги антижир.

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