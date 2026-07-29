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Общество

Россиянка оказалась в больнице, пролив на ноги антижир

В Липецке женщина пролила на ноги антижир и оказалась в больнице
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

В Липецке 50-летняя женщина получила серьезный ожог, пролив на ноги антижир. Об этом сообщает Gorod48.

Инцидент произошел, когда липчанка везла домой чистящее средство — в пути антижир пролился ей на ноги. Пострадавшую после случившегося госпитализировали в областной ожоговый центр.

Врачи диагностировали у нее ожог 4% поверхности тела — медики классифицировали их как ожоги третьей степени. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков.

До этого россиянка захотела нарастить ресницы, но получила химический ожог и кровь из глаз. Пострадавшей пришлось срочно мчаться к офтальмологу. Врач удалил остатки наращивания и назначил лечение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина получил ожог глаз, заступаясь за мать.

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