В Австралии местные власти простили долг тюленю, потому что он милый

Власти в Австралии простили тюленю долг за его «милашество», пишет News.

Пятилетний тюлень по кличке Нил весом около тонны провел 34 дня в районе Кларенс, где успел повредить городское имущество и привлечь толпы желающих посмотреть на местную знаменитость.

После его отъезда власти подсчитали расходы и выставили Нилу шуточный счет на $21 тысячу. Большая часть суммы пришлась не на разрушения, а на работу городских служб. За время пребывания животного сотрудники отработали 131,5 обычного и 144 сверхурочных часа, регулируя движение и контролируя толпы людей.

Сам Нил повредил дорожный знак, десять столбиков и участок ограждения. Только материалы для ремонта обойдутся примерно в $1300 долларов. Однако платить тюленю не придется. Власти Кларенса полностью списали долг в обмен на его «услуги туристического амбассадора, радость для местного сообщества и исключительную милоту».

При этом власти напомнили, что Нил, несмотря на популярность в соцсетях, остается диким животным. Южные морские слоны могут быть опасны, поэтому при следующем появлении знаменитого гостя людей просят не приближаться к нему и дать ему спокойно отдохнуть.

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