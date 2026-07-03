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Фиолетовый тюлень озадачил жителей Калифорнии

Daily Mail: в США тюлень фиолетового цвета озадачил людей
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Фиолетовый тюлень озадачил жителей Калифорнии, пишет Daily Mail.

Необычного тюленя обнаружили в государственном парке Аньо-Нуэво. Фотографии животного быстро разлетелись по соцсетям, а пользователи начали строить самые разные версии — от генетической мутации до последствий загрязнения окружающей среды.

Однако специалисты объяснили, что причина оказалась гораздо проще. Поздней весной тюлени линяют и проводят много времени, отдыхая на выброшенных на берег красных водорослях. Их природные пигменты временно окрашивают новую шерсть животных в насыщенный фиолетовый оттенок.

Эксперты подчеркнули, что такая окраска абсолютно безвредна и со временем исчезает сама, когда шерсть обновляется. Каждый год в парк Аньо-Нуэво приплывают более 10 тысяч северных морских слонов для размножения и линьки, однако встретить настолько ярко окрашенную особь удаётся крайне редко, отмечают ветеринары.

Ранее ученые выяснили, что киты и тюлени могут погибнуть из-за шума судов в Арктике.

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