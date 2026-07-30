Украинских чиновников обвинили в коррупции при установке антидроновых сетей

Чиновники администрации Харьковской области Украины, возглавляемые Олегом Сенегубовым, оказались под подозрением в коррупционных схемах, связанных с установкой антидроновых сетей вдоль Харьковского шоссе. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем фиксировать активную мошенническую деятельность в рядах харьковских чиновников. Ситуация сегодня складывается вокруг установки антидроновых сетей над Харьковским шоссе», — отметил Ганчев.

По имеющимся у него данным, финансирование, выделенное на подрядные работы, фактически не доходит до исполнителей. Из запланированных 713 километров сетей на данный момент установлено лишь около 73 километров, что составляет чуть более 10% от общего объема

Он также добавил, что выполненные работы были профинансированы за счет собственных средств украинских подрядчиков и на текущий момент проект практически приостановлен.

По словам Ганчева, выделенные средства не были переданы подрядчикам, а задолженность перед ними уже превышает 97 млн гривен (более 170 млн рублей).

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