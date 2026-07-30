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Общество

Выступающая за сотрудничество с Россией евродепутат попала в аварию

Евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ попала в аварию в Бухарест
Vadim Ghirda/AP

Евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ попала в ДТП в Бухаресте. Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на источники в партии SOS Romania.

«Диана Шошоакэ попала в ДТП на бульваре Юлиу Маниу в 6-м секторе столицы. Она находилась в одной из машин, участвовавших в аварии, и была доставлена в университетскую больницу для медицинского обследования», — сообщает телеканал.

Шошоакэ получила легкие травмы. По данным полиции, она была пассажиром одного из автомобилей, которые столкнулись на перекрестке.

В июне Шошоакэ в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратилась к президенту РФ Владимиру Путины, заявив, что народ Румынии не хочет помогать Украине. По словам политика, ее страна «не ненавидит» Россию и заинтересован в мире с РФ. Шошоакэ отметила, что сейчас Румыния «управляется из Брюсселя».

Ранее Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза.

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