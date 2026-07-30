Названы самые дешевые транзитные хабы для россиян в 2026 году

Аналитики OneTwoTrip выяснили, во сколько обойдется суточное проживание в отелях 10 стран, где россияне чаще всего делают пересадки в 2026 году. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования. В топ-10 вошли Китай, Турция, ОАЭ, Катар, Азербайджан, Вьетнам, Узбекистан, Сербия, Марокко и Армения.

Самыми бюджетными хабами оказались города Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме ночь в Хошимине стоит 7,4 тыс. рублей, в Ханое — 7,7 тыс. В Китае дешевле всего в Чэнду (9 тыс.) и Пекине (12,7 тыс.), дороже — в Гуанчжоу (14,8 тыс.) и Шанхае (15,2 тыс.).

В странах ближнего зарубежья цены также умеренные: Самарканд — 9,3 тыс., Ташкент и Ереван — по 11,4 тыс. рублей.

В главном пересадочном узле россиян — Стамбуле — ночь стоит 13,5 тыс. рублей. Примерно столько же в Баку — 13,5 тыс. Немного дороже обойдется транзит через Белград (Сербия) — 14,8 тыс. и Касабланку (Марокко) — 14,5 тыс.

Самые дорогие хабы — на Ближнем Востоке. В катарской Дохе ночь в отеле обойдется в 19,4 тыс. рублей, в Дубае — 28,8 тыс., в Абу-Даби — 29,8 тыс. При этом путешественники могут существенно сэкономить, выбрав для транзитной ночевки в Эмиратах соседнюю Шарджу: отели там стоят вдвое дешевле — в среднем 13,1 тыс. рублей.

Таким образом, разброс цен на транзитное размещение в 2026 году составляет от 7,4 тыс. рублей во Вьетнаме до почти 30 тыс. рублей в ОАЭ. Бюджетнее всего останавливаться в Азии и странах ближнего зарубежья, а самый дорогой транзит — через арабские хабы.

Ранее россияне рассказали, по каким критериям выбирают отель.