Россияне рассказали, по каким критериям выбирают отель

При выборе гостиницы россиянам важны тишина, комфорт и хорошая звукоизоляция номеров. Эти показатели составили топ-6 факторов, влияющих на выбор вида размещения для отдыха. Это показало исследование Ассоциации Отельеров АМОС и «Росизол», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В частности, 55% опрошенных отмечают, что выбирают отель по уровню тишины и комфорта, и 54% отдельно акцентируют внимание на качестве звукоизоляции номеров. Также среди факторов выбора лидируют стоимость размещения (она важна для 80 % респондентов), чистота и эстетика (63 %), уровень обслуживания и сервис (60 %) и положительные отзывы (59 %). При этом для большинства россиян тишина оказалась важнее расположения отеля (этот пункт выбрали 53 % респондентов) и организации питания (48 %).

«Дело не только в том, что большинство отдыхающих — это жители крупных городов, традиционно страдающие от шумового загрязнения. Фоновый шум и посторонние звуки — распространенные факторы стресса, а его уровень в повседневной жизни сегодня зашкаливает. Не удивительно, что отдыхать люди предпочитают в тишине и покое, которые многим недоступны даже дома», — комментирует председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Результаты исследования подтверждают слова эксперта. Так, отвечая на вопрос о предпочтительном формате отдыха в путешествиях, большинство россиян (37%) выбирают «ленивый» вариант, позволяющий выспаться и предполагающий, что большую часть времени постоялец проведет на территории отеля. При этом 18% респондентов отдельно выделяют детокс в тишине от шумного мегаполиса как основную цель своих поездок. 35 % опрошенных отмечают, что предпочитают спокойный формат отдыха и проводят поровну времени в отеле и вне его территории, и лишь 24 % предпочитают активный отдых, загруженный экскурсиями, поездками и вечеринками. Еще 19 % выезжают на отдых с целью поправить здоровье.

При этом большинство опрошенных (87%) отмечают, что во время отдыха испытывают дискомфорт из-за шума в отелях. Не обращают внимания на шум 11 % респондентов и только 2 % признаются, что любят пошуметь сами. В числе самых раздражающих звуков — громкая музыка, шум за стеной, детский смех и плач, громкие разговоры и топот по ночам. Также отдыхающих беспокоят работа аниматоров, ранняя уборка и фоновый гул, доносящийся из зоны бассейна или SPA, из фойе отеля, кафе и ресторанов.

«Все эти звуки относятся к разным частотным диапазонам и распространяются разными путями: некоторые передаются по воздуху, другие — через конструкции здания. Поэтому для обеспечения качественной защиты от шума необходимо принимать меры для комплексной звукоизоляции номеров, включая все стены, потолок и пол. Наилучший результат, по нашему опыту, дает применение технологии «комната в комнате», когда между внутренними поверхностями помещения и несущими стенами и перекрытиями расположен звукоизоляционный слой, препятствующий распространению шума», — объясняет исполнительный директор ассоциации «Росизол» Евгения Свиридова.

Среди россиян, принявших участие в исследовании, большинство (65 %) останавливаются в отелях дважды в год или чаще, более 80 % совершают поездки с целью отдохнуть или поправить здоровье, чаще всего отправляются в путешествие с семьей (62 %). При этом постояльцы гостиниц категории три, четыре и пять звезд среди респондентов представлены примерно поровну: 32, 28 и 32 % соответственно. Иные варианты размещения в поездках выбирают лишь 8 % опрошенных.

Более того, на вопрос вернутся ли в отель, если там шумно и плохая звукоизоляция, 58% опрошенных ответили, что не готовы, даже при наличии скидки.

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