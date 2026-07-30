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Общество

Правительство пообещало удвоить финансирование ипотеки для Донбасса и приграничья

Мишустин: кабмин удвоит финансирование ипотеки для Донбасса и приграничья
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России удвоит финансирование льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской, Белгородской и Курской областей, а также регионов приграничья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания с кабмином, передает ТАСС.

«На текущий год в бюджете заложено 5 млрд рублей на субсидирование ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений, жизни и здоровья заемщиков. <...> Удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой, смогло на несколько тысяч семей больше», — сказал глава кабмина.

17 июля заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что доступность жилья остается одним из ключевых вызовов как для России, так и для крупнейших городов мира. По его словам, для РФ основной проблемой сегодня является доступность финансирования на фоне текущей денежно-кредитной политики Банка России.

В июне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии реализуется в полном объеме. По его словам, все мероприятия, предусмотренные инициативой, выполняются в соответствии с намеченными планами.

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