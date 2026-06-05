Россиянам рассказали, ждать ли падения цен на новостройки

Цены на московские новостройки не рухнут, хотя застройщики сейчас могут давать скидки под конкретного покупателя и запускать акции на отдельные квартиры, заявил «Газете.Ru» ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Иван Золотарев.

«Нынешнюю динамику цен нужно смотреть не по одному месяцу, а в более широком периоде. В январе средняя цена на первичном рынке сильно выросла по сравнению с декабрем, а в феврале произошла частичная коррекция. Но она не вернула цены к декабрьским значениям. То есть произошел лишь частичный откат после ажиотажа по семейной ипотеке в январе. Но об этом никто особо не говорил», — сказал Золотарев.

По словам эксперта, весной рынок начал адаптироваться к изменениям в семейной ипотеке, а покупательская активность стала расти. На этом фоне часть застройщиков запустила акции на квартиры в домах на финальных стадиях готовности, подчеркнул Золотарев. Девелоперам невыгодно держать такие лоты на балансе: это затраты, а при большом объеме нераспроданных квартир банк может поднять ставку по проектному финансированию или отказать в кредите на новые проекты, добавил эксперт.

По словам Золотарева, скидки чаще касаются отдельных квартир, например крупных или нестандартных лотов. Иногда застройщики готовы снижать цену в процессе переговоров, особенно если дом близок к сдаче, добавил эксперт.

«Мы просто сейчас находимся в ситуации, когда очень много новостроек начинает сдаваться. Кто-то с задержкой только сейчас подошел к сдаче, кто-то планово. Но в связи с тем, что еще и новые очереди выводятся крайне слабо, и цены на них выше, мы видим, что, да, действительно, в сравнении с новыми очередями то, что сейчас на подходе к сдаче, может выглядеть дешевле», — пояснил Золотарев.

По его словам, покупателю часто выгоднее взять квартиру с быстрым сроком сдачи, чем замораживать деньги в проекте на несколько лет. При этом речь идет не о массовом падении цен, а скорее о точечных предложениях и борьбе за покупателей с живыми деньгами, уточнил Золотарев.

Он предупредил, что ожидание резкого снижения может сыграть против покупателя: строительные материалы, услуги и другие расходы дорожают, поэтому у застройщиков нет простой возможности сильно снизить конечную цену. Вместо этого они могут просто строить меньше, что со временем усиливает дефицит предложения, считает эксперт.

Он посоветовал россиянам закрывать потребность в улучшении жилищных условий, но без веры в рекламные обещания.

Ранее россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке.