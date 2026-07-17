Минстрой назвал доступность жилья главным вызовом для городов России

Доступность жилья остается одним из ключевых вызовов как для России, так и для крупнейших городов мира. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в интервью РИА Новости.

По его словам, для России основной проблемой сегодня является доступность финансирования на фоне текущей денежно-кредитной политики Банка России. Это касается как стоимости проектного финансирования для застройщиков, так и ставок по ипотеке для граждан.

Замминистра также отметил, что общей для России и многих других стран остается демографическая ситуация в агломерациях и городах-миллионниках. Именно эти факторы во многом определяют развитие жилищной сферы и формируют основные вызовы для отрасли, заключил он.

В свою очередь генеральный директор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин заявил, что в 2027 году доля ипотечных сделок на первичном рынке опустится ниже 45–50%. Если новое ограничение льготных программ произойдет раньше, чем ставки по рыночным кредитам снизятся хотя бы до 12–14%, рынок новостроек может потерять еще порядка 10–15% покупателей.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.