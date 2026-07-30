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Общество

Названа дата первого заседания суда по делу Католикоса всех армян Гарегина II

Первое заседание по делу Католикоса всех армян Гарегина II состоится 7 августа
Асатур Есаянц/РИА Новости

Судебное разбирательство по уголовному делу, фигурантом которого является Католикос всех армян Гарегин II, стартует 7 августа. Об этом заявил его адвокат Ара Зограбян в социальных сетях.

«Сегодня стало известно, что первое заседание в рамках предварительных судебных слушаний назначено на 7 августа 2026 года в 16:00 по местному времени (15:00 мск) в городе Эчмиадзин», — написал он.

По словам юриста, материалы дела в отношении Гарегина II Нерсисяна и еще шестерых епископов поступили в суд первой инстанции Армавирской области. Дело поручено судье Акопу Манукяну.

Зограбян подчеркнул, что Католикоса преследуют по закону, присвоив ему статус обвиняемого за выполнение церковных обязанностей.

В середине февраля прокуратура Армении инициировала уголовное преследование против Гарегина II. Его обвиняют в создании препятствий для исполнения судебного решения о восстановлении в должности настоятеля Масиацотнской епархии Армана Сарояна. Ранее Сароян был лишен сана по решению Высшего духовного совета. 29 июля прокуратура передала дело с обвинительным заключением в суд — обвинения предъявлены Католикосу и шести епископам.

Ранее Гарегин II проголосовал на выборах и благословил журналистов.

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