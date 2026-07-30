Из-за угрозы атак ВСУ школы в Харьковской области в сентябре останутся закрытыми

Ганчев: школы не будут открывать в Харьковской области в сентябре из-за угрозы атак

Власти Харьковской области приняли решение не открывать школы 1 сентября из-за угрозы атак со стороны Украины. Об этом на брифинге сообщил глава харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, его цитирует ТАСС.

По его словам, это решение принято из соображений безопасности.

«В настоящее время оперативная обстановка на территории нашего обслуживания, где установлен административный контроль, только усложняется. Поэтому говорить об открытии учебных заведений сейчас не приходится», — отметил Ганчев.

При этом, как подчеркнул глава ВГА, в организации образовательного процесса региону поможет Луганская Народная республика (ЛНР). Ганчев пояснил, что часть детей будет обучаться дистанционно, другие в одном из интернатов в ЛНР, где созданы безопасные условия.

«Мы даже не раскрываем этот населенный пункт, чтобы опять же не подвергать наших детей опасности», — добавил Ганчев.

В начале июля украинские военные нанесли артиллерийский удар по детскому саду №1 «Барвинок» в прифронтовой Каменке-Днепровской. Помимо этого, под обстрел попала местная газораспределительная станция.

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