У арестованного экс-главы департамента Минпромторга обнаружили недвижимость в ОАЭ

Арестованный по делу о мошенничестве бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов владеет недвижимостью в ОАЭ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, Колобов владеет недвижимостью в Дубае. Его супруга имеет вид на жительство в ОАЭ», — рассказал собеседник информагентства.

Утверждается, что у Колобова также есть дом в Сколково, который оценивается в 500 млн рублей.

Накануне Мещанский суд Москвы арестовал Колобова по делу о мошенничестве. Ему инкриминируют хищения средств, выделенных на проекты в рамках программы импортозамещения. Ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, составляет более 50 млн рублей. По предварительным оценкам, общий ущерб может достичь 1 млрд рублей.

Ранее поставщиков медперчаток заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей из бюджета.