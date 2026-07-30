В Британии объявили ЧС из-за лесного пожара возле атомной станции

Атомная электростанция Сайзвелл в Великобритании переведена на повышенный уровень готовности из-за лесного пожара, который подобрался к ней уже на 6,4 км. Об пишет The Times.

Крупный пожар вспыхнул в среду в графстве Саффолк на востоке Англии, охватив прибрежную вересковую пустошь в Данвич-Хит на площади, равноценной примерно 14 футбольным полям. В связи с «масштабами и сложностью» пожара сегодня утром там был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Жители близлежащих домов и около 200 трейлеров в кемпинге были эвакуированы в качестве меры предосторожности. По данным Suffolk Fire and Rescue Service, пострадавших нет.

Изначально власти заявляли, что «текущей угрозы» для АЭС нет, однако позже станция была переведена на высокий уровень пожарной тревоги. Причиной беспокойства стала возможная смена ветра, который может направить дым к станции.

«В настоящее время дым выдувает в море, но если направление ветра изменится или огонь распространится ближе к Сайзвеллу, он будет затянут в системы HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования) и попадет во все здания», — сообщил источник The Times.

Сайзвелл представляет собой комплекс из двух атомных электростанций, одна из которых работает, а вторая находится в процессе вывода из эксплуатации. Работающая АЭС имеет один реактор с водой под давлением (PWR) и является самой новой атомной электростанцией страны. Ее закрытие запланировано на 2055 год.

Ранее площадь выгоревшей территории в Европе достигла рекордных показателей.