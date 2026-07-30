В Литве переписали учебные программы в школах национальных меньшинств, чтобы уровнять число уроков родного и государственного языка. Об этом сообщило министерство образования, науки и спорта республики на своем сайте.

«В соответствии с Генеральными планами обучения для начальной, базовой и средней школы на 2026–2027 учебный год, которые вступят в силу с нового учебного года, количество уроков государственного языка в 1–4 классах школ для национальных меньшинств увеличивается с пяти до семи часов в неделю», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас в школах нацменьшинств учится более 9,5 тысячи детей. Для увеличения количества часов власти Литвы планируют ежегодно выделять более €2 млн, отметили в министерстве.

В начале июля в МИД России заявили, что Прибалтика планирует организовать массовую депортацию русскоязычных жителей, чтобы решить «русский вопрос». Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Латвия, Литва и Эстония также намерены вытеснить русский язык из своей образовательной системы. Однако мысль о том, что Россия испугается встать на защиту прав своих сограждан в Прибалтике, является ошибочной, указали дипломаты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали последствия «зачистки» русских в Прибалтике.