Появились подробности о фигуранте дела об избиении ученого Зезина

Фигурант уголовного дела, возбужденного после избиения уральского ученого Никиты Зезина, Александр Реверук ранее был судим. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да», — сказал Реверук, отвечая на вопрос судьи Октябрьского районного суда Екатеринбурга о наличии судимости.
Материалы уголовного дела о хулиганстве поступили в суд. Ожидается, что мера пресечения в отношении подозреваемых будет избрана в пятницу, 31 июля.
По делу были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. По данным следствия, мужчины напали на директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.
Ученый не выжил после избиения. Изначально фигурантам вменили статью по хулиганству, совершенному группой лиц. Однако ожидается, что после получения выводов экспертизы будет принято решение о смене меры пресечения или предъявлении нового обвинения.
Ранее сообщалось о задержании жителя Екатеринбурга по обвинению в избиении ученого Зезина.