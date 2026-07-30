Появились подробности о фигуранте дела об избиении ученого Зезина

Фигурант дела об избиении ученого Зезина сообщил суду, что ранее был судим

Фигурант уголовного дела, возбужденного после избиения уральского ученого Никиты Зезина, Александр Реверук ранее был судим. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да», — сказал Реверук, отвечая на вопрос судьи Октябрьского районного суда Екатеринбурга о наличии судимости.

Материалы уголовного дела о хулиганстве поступили в суд. Ожидается, что мера пресечения в отношении подозреваемых будет избрана в пятницу, 31 июля.

По делу были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. По данным следствия, мужчины напали на директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Ученый не выжил после избиения. Изначально фигурантам вменили статью по хулиганству, совершенному группой лиц. Однако ожидается, что после получения выводов экспертизы будет принято решение о смене меры пресечения или предъявлении нового обвинения.

Ранее сообщалось о задержании жителя Екатеринбурга по обвинению в избиении ученого Зезина.