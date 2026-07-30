Задержали второго участника жесткого нападения на ученого РАН

В Свердловской области задержали еще одного участника избиения ученого РАН Никиты Зезина. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Под стражей оказался 39-летний житель Екатеринбурга. Именно он вместе со своим знакомым 13 июля напал на директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что в Свердловской области двое мужчин избили директора Никиту Зезина и его заместителя. Спустя несколько дней после нападения Зезин попал в больницу с инфарктом и не выжил. СК возбудил уголовное дело.

«Один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича [Зезина] в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно», — сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Что известно об обстоятельствах инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о задержании жителя Екатеринбурга по обвинению в избиении ученого Зезина.