Суд получил материалы на фигуранта дела об избиении Зезина

Суд Екатеринбурга получил материалы на фигуранта дела об избиении ученого Зезина

Материалы уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения ученого Никиты Зезина, в отношении Александра Реверука поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Об этом РИА Новости рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Мера пресечения будет избрана в пятницу, 31 июля.

До этого по делу были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. По данным следствия, мужчины напали на директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Ученый не выжил после избиения. Изначально фигурантам вменили статью по хулиганству, совершенному группой лиц. Однако ожидается, что после получения выводов экспертизы будет принято решение о смене меры пресечения или предъявлении нового обвинения.

Ранее сообщалось о задержании жителя Екатеринбурга по обвинению в избиении ученого Зезина.