Суд получил материалы на фигуранта дела об избиении Зезина

Материалы уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения ученого Никиты Зезина, в отношении Александра Реверука поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Об этом РИА Новости рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Мера пресечения будет избрана в пятницу, 31 июля.
До этого по делу были задержаны Александр Реверук и Аркадий Вагнер. По данным следствия, мужчины напали на директора аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.
Ученый не выжил после избиения. Изначально фигурантам вменили статью по хулиганству, совершенному группой лиц. Однако ожидается, что после получения выводов экспертизы будет принято решение о смене меры пресечения или предъявлении нового обвинения.
Ранее сообщалось о задержании жителя Екатеринбурга по обвинению в избиении ученого Зезина.