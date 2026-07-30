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Общество

Суд продлил арест обвиняемой по делу о мошенничестве с деньгами блогеров

Обвиняемой в мошенничестве с блогерами Аташян продлили арест до 3 сентября

Хамовнический суд Москвы продлил содержание под стражей Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации путешествий блогеров. Арест назначен до 3 сентября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном и крупном размерах с причинением значительного ущерба (части 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ).

«Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей на один месяц», — огласила свое решение судья.

Адвокат просил заменить меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на тяжелое заболевание подсудимой и ухудшение ее состояния в СИЗО. Сама Аташян просила отпустить ее домой, утверждая, что хочет вернуться к работе.

Аташян была задержана этим же судом в начале июня.

По данным правоохранительных органов, в полицию поступило более 20 заявлений на Аташян. В соцсетях она размещала предложения об организации заграничных поездок под видом рекламных контрактов или партнерских программ, получала деньги, а затем переносила даты поездок или переставала выходить на связь. Среди пострадавших — Аля Еникеева, Николь Сахтариди, Никки Сей, Лиза Мушеги и другие.

Ранее немецкий поставщик люксовых авто обманул богатых россиян на 1 млрд рублей.

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