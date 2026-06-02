Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Автомобили

Немецкий поставщик люксовых авто обманул богатых россиян на ₽1 млрд

В Москве задержали гражданина ФРГ по подозрению в мошенничестве с люксовыми авто
Пресс-служба ФСБ России

В Москве задержали гражданина ФРГ Илана Медведева по подозрению в мошенничестве, связанном с покупкой и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы одного из обманутых.

В отношении немца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснилось, он успел обмануть много людей, среди которых обеспеченные бизнесмены и официальные дилеры Rolls-Royce и других автомобильных брендов. Потерпевшие готовят гражданские иски о взыскании ущерба. Другие подробности уголовного дела адвокат разглашать не стал «в интересах следствия». Он лишь сообщил, что совсем скоро начнутся допросы и другие следственные мероприятия.

По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемым оказался 31-летний Илан Йозеф Медведев, который учился в МГИМО и регулярно проживал в России. Он обманул своих обеспеченных клиентов и не доставил им из Европы обещанные авто, перестав выходить на связь. Иностранца задержали 29 мая. У него в поместье на Рублевке прошли обыски. Примерная сумма ущерба оценивается в 1 млрд рублей.

Известно, что с 2022-го по 2024 год немец уже проходил фигурантом по уголовному делу о мошенничестве и некоторое время находился под домашним арестом.

Ранее шесть владельцев люксовых автомобилей лишились своих машин из-за новой мошеннической схемы.

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!