Немецкий поставщик люксовых авто обманул богатых россиян на ₽1 млрд

В Москве задержали гражданина ФРГ Илана Медведева по подозрению в мошенничестве, связанном с покупкой и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы одного из обманутых.

В отношении немца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснилось, он успел обмануть много людей, среди которых обеспеченные бизнесмены и официальные дилеры Rolls-Royce и других автомобильных брендов. Потерпевшие готовят гражданские иски о взыскании ущерба. Другие подробности уголовного дела адвокат разглашать не стал «в интересах следствия». Он лишь сообщил, что совсем скоро начнутся допросы и другие следственные мероприятия.

По данным Telegram-канала SHOT, подозреваемым оказался 31-летний Илан Йозеф Медведев, который учился в МГИМО и регулярно проживал в России. Он обманул своих обеспеченных клиентов и не доставил им из Европы обещанные авто, перестав выходить на связь. Иностранца задержали 29 мая. У него в поместье на Рублевке прошли обыски. Примерная сумма ущерба оценивается в 1 млрд рублей.

Известно, что с 2022-го по 2024 год немец уже проходил фигурантом по уголовному делу о мошенничестве и некоторое время находился под домашним арестом.

Ранее шесть владельцев люксовых автомобилей лишились своих машин из-за новой мошеннической схемы.