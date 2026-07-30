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Общество

В Румынии разогнали акцию протеста пастухов

Digi24: правоохранители в Бухаресте разогнали акцию протеста пастухов
Creative Lab/Shutterstock

Правоохранители в Бухаресте, применив слезоточивый газ, разогнали митинг пастухов, которые пытались пробиться к офису Национального управления санитарно-ветеринарного контроля и пищевой безопасности (ANSVSA). Об этом сообщил телеканал Digi24.

В акции протеста приняли участие от 5 тыс. до 6,5 тыс. человек. Столкновения начались, когда несколько протестующих пытались прорваться через полицейское заграждение ко входу в ведомство. Ожидается, что после митинга у штаб-квартиры ANSVSA протестующие пойдут маршем к правительству Румынии.

Пастухи недовольны мерами ведомства, направленными на борьбу с чумой мелких жвачных животных, а также строгие меры контроля за экспортом скота с обязательной вакцинацией против чумы.

Политический кризис в Румынии начался после того, как Социал-демократическая партия отказалась от поддержки премьер-министра Илие Боложана и отозвала своих министров из правительства. Причиной стали разногласия по мерам жесткой экономии и отсутствие диалога внутри правящей коалиции. После этого кабинет получил статус временного правительства с ограниченными полномочиями. До кризиса страной управляла коалиция социал-демократов, национал-либералов, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии.

Ранее румынская оппозиция решила устроить импичмент президенту.

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