Стоматолог назвала самые опасные для зубов виды спорта

Основная доля спортивных травм зубов приходится не на жесткие контактные дисциплины, а на плавание, бальные танцы, дайвинг и конный спорт. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Тишкина, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач Центра естественной стоматологии New Iceberg.

«В профессиональном боксе или регби спортсмен готов к удару: он с капой и в шлеме, знает, что опасность возможна в любой момент. И, как ни странно, зубных травм в таких видах спорта меньше, чем в баскетболе или футболе, где защиту никто не носит, а удары случаются постоянно», — отметила Тишкина.

По ее словам, немало случаев происходят в видах спорта, где контакт минимален или даже вообще не предполагается. Среди примеров: плавание, в том числе синхронное, где на повороте можно удариться головой о бортик или получить коленом удар в челюсть. Тяжелая атлетика и кроссфит, где зуб может потрескаться без всякого внешнего удара из-за сильного сжатия челюстей под весом штанги. Дайвинг и фридайвиг, где спортсмен постоянно сжимает пластиковый загубник до трещин и сколов.

Травмироваться можно и в бальных танцах: танцоры получают удары в губы незакрепленными элементами костюма партнера. Одни из самых тяжелых – травмы в конном спорте, когда падение с лошади или удар копытом могут лишить сразу нескольких зубов.

«В последние годы стоматологи фиксируют значительный всплеск травм, связанных с электросамокатами, которые сегодня стали частью повседневной реальности. Передние колеса самокатов врезаются в бордюры или застревают в трамвайных рельсах, самокат резко останавливается, а человек перелетает через руль и падает на асфальт», — обратила внимание эксперт.

Универсальное решение для любого активного вида спорта — индивидуальная спортивная капа. Ее могут сделать в любой стоматологии по слепку зубов, а стоит она несравнимо меньше, чем восстановление даже одного зуба.

«Капа снижает риск травмы зубов на 60–80%. Важно, чтобы она была индивидуальной, так как стандартные капы из спортивного магазина сидят неплотно, мешают дышать и защищают плохо. Индивидуальная не ощущается во рту, реально держит нагрузки и удар», — сказала Тишкина.

Для детей и взрослых, занимающихся активным спортом — даже если речь идет о любительском уровне — капа должна стать обязательным элементом экипировки, рекомендовала врач.

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