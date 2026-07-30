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Общество

СМИ: подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье вывозил ее останки в тележке

112: появились кадры с подозреваемым в убийстве женщины в Одинцово

Появилось видео с подозреваемым в убийстве женщины в подмосковном Одинцове. Его публикует Telegram-канал 112.

«В распоряжении 112 появились кадры сокрытия Павлом К. следов своего преступления. Предварительно, мужчина убил и расчленил свою сожительницу, а ее тело разложил в сумку и по пакетам. Их он несколько дней подряд вывозил из квартиры в тележках», — говорится в посте.

При этом, информация о том, чем была наполнена тележка, не подтверждена.

Накануне сообщалось, что в Одинцово обнаружили тело пропавшей местной жительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сотрудниками СУ СК по региону уже проведены допросы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Областное ведомство держит на контроле ход расследования и проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Как уточнили в СК, женщина перестала выходить на связь более недели назад.

Ранее в Ленобласти 12-летняя девочка отправилась собирать грибы и пропала.

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