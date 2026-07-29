В подмосковном лесу нашли тело 39-летней женщины

В Одинцово Московской области обнаружили тело пропавшей местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

«С заявлением о безвестном исчезновении женщины в правоохранительные органы обратились ее родственники. В ходе поисковых работ тело пропавшей обнаружено в лесополосе», — сказали там.

Сотрудниками ведомства уже проведены допросы, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Областное ведомство держит на контроле ход расследования и проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Как уточнили в СК, женщина перестала выходить на связь более недели назад.

В начале июля портал 78.ru сообщал, что в Ленобласти разыскивают 12-летнюю девочку, ушедшую в лес за грибами. Школьница пропала в районе СНТ «Захожье» Тосненского района.

По словам ее матери, Милана последний раз выходила на связь около пяти часов вечера 2 июля и сообщила отцу, что находится на лесной опушке и собирает лисички. После этого ее телефон отключился.

Ранее в Таиланде нашли мопед загадочно пропавших брата и сестры.