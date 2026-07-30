Резкий рост числа случаев опасной диареи произошел в Великобритании

В Великобритании зафиксирован резкий рост случаев заражения паразитом Cyclospora, вызывающим тяжелую диарею. Более половины случаев связаны с поездками в Мексику, где наблюдается крупная вспышка инфекции, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

С 30 апреля по 15 июля в Англии, Уэльсе и Шотландии зарегистрировано 67 случаев циклоспориаза, тогда как среднегодовой показатель составляет 93 случая. При этом 48 заболевших пожаловались на симптомы после возвращения из Мексики, один перед болезнью посетил США, еще один — Кению. В США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подтверждено уже почти 7 тысяч случаев заражения.

Большинство британских случаев связаны с отдыхом в отелях по системе «все включено» в регионах Ривьера-Майя и Канкун, популярных у тысяч туристов из Великобритании. Заражение чаще всего происходит через свежие продукты — листовую зелень, травы и ягоды.

Болезнь обычно длится от нескольких дней до месяца, в большинстве случаев проходит сама, но при тяжелом или затяжном течении требуется лечение антибиотиками. У людей с ослабленным иммунитетом инфекция может быть опасна для жизни. UKHSA уже связалось с мексиканскими коллегами для совместного расследования причин вспышки.

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам, планирующим поездки в Мексику и США, соблюдать меры предосторожности в связи с эпидемиологической обстановкой. Ведомство советовало употреблять только бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а также избегать покупки еды у уличных продавцов. В случае появления симптомов инфекции туристам рекомендовано немедленно обращаться к врачу.

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