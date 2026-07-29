Россиян предупредили о неожиданной опасности воды в дачном бассейне

Домашний бассейн не становится безопасным только по той причине, что им пользуется одна семья, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Уже через несколько дней после наполнения в воду уличного бассейна попадают частицы почвы, листья, пыльца растений, насекомые, остатки косметики, пот, микроорганизмы, находящиеся на коже человека, и из окружающей среды. Если не проводить своевременную очистку бассейна и воды в нем, то вода в бассейне постепенно превращается в благоприятную среду для размножения бактерий, микроскопических грибов и водорослей», — объяснила она.

Знакомый многим скользкий налет на стенках и дне бассейна представляет собой биопленку — слой микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. В такой структуре бактерии значительно лучше защищены от внешнего воздействия, а эффективность дезинфицирующих средств значительно снижается. Без регулярной механической очистки стенок и дна бассейна микроорганизмы продолжают сохраняться и быстро заселяют воду повторно. Контакт с такой водой может привести к воспалению наружного слухового прохода, раздражению кожи, появлению высыпаний или воспалению волосяных фолликулов, известному как «сыпь после бассейна». При попадании зараженной воды в глаза возможно возникновение конъюнктивита.

«Благоприятная среда внутри домашнего открытого бассейна также способствует размножению бактерий, вызывающих кишечные инфекции, которые могут попасть в бассейн при нарушении правил гигиены, а также с частицами почвы. При проглатывании такой воды возрастает риск инфекций, сопровождающихся тошнотой, рвотой, болью в животе и диареей. Особенно чувствительны к таким инфекциям маленькие дети, которые во время купания чаще заглатывают воду», — отметила эксперт.

При отсутствии циркуляции и обеззараживания воды в бассейне происходит накопление микроскопических водорослей и грибов. Они не всегда вызывают инфекционные заболевания, однако способны провоцировать появление раздражения на коже, аллергических реакций и неприятного запаха воды. Именно поэтому зеленоватый оттенок или помутнение воды — это вопрос не только внешнего вида бассейна, но и показатель того, что вода в бассейне стала небезопасной для купания.

«Необходимо использовать систему фильтрации, поддерживать рекомендованную концентрацию разрешенных дезинфицирующих средств, регулярно очищать стенки и дно бассейна, а также полностью менять воду», — резюмировала эксперт.

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