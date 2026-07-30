Задержана чиновник из Минпромторга РФ

Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники министерства промышленности и торговли России Алла Половченя задержана правоохранительными органами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что задержание произошло накануне, 29 июля. В настоящий момент она находится в распоряжении следствия.

В пресс-службе добавили, что Минпромторг оказывает содействие следственным действиям. Там также призвали дождаться официальных результатов следствия. Причины задержания чиновника не сообщаются.

Управление беспилотных систем и робототехники появилось в структуре Минпромторга два года назад для реализации задач национального проекта «Беспилотные авиационные системы», координации выполнения гражданского и оборонного государственных заказов на производство беспилотных летательных аппаратов, а также обеспечения развития и поддержки отрасли робототехники (за исключением промышленных роботов).

Ранее сообщалось о задержании бывшего вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.