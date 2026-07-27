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Общество

Задержанному за наркотики экс-замглавы Новосибирской области вменяют еще одну статью

Mash: экс-замглавы Новосибирской области подозревают в организации притона
Правительство Новосибирской области

Задержанный за наркотики бывший вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов также подозревается в организации притона с запрещенкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, Петухов приходил на вечеринки в гостиницу на Лубянке, рядом со зданием ФСБ, со своим «зельем». В момент задержания, как утверждает Mash, он находился под запрещенными веществами. Вместе с ним в номере на Лубянке задержали фитнес-тренера Андрея Андрющенко. По данным канала, это «веселье» силовики долгое время фиксировали на видео.

8 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об увольнении Петухова с должности его первого зама, на которой он был с октября 2015 года. Петухов отвечал за внутреннюю политику и социальную сферу в регионе, а также занимался координацией работы по СВО.

11 июня стало известно, что Петухова задержали по делу о наркотиках. Тогда уточнялось, что в номере бывшего чиновника в московском отеле нашли синтетический наркотик. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и перевозке запрещенных веществ. Петухова отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее против экс-главы Минсельхоза Удмуртии Юдина возбудили дело о наркотиках.

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