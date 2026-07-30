В ХМАО девочка записала танцевальное видео на мемориале

Школьница записала танцевальное видео на мемориале «Защитникам Отечества» в центре Югорска, сообщает Telegram-канал «Бинокль».

По данным канала, девочка устроила зажигательные танцы на фоне памятного комплекса всего через 10 дней после аналогичного случая.

Тогда 14-летний подросток катался на самокате у мемориала и курил рядом с ним. После публикаций в СМИ мальчика привлекли к административной ответственности и поставили на профилактический учет.

Новое видео вызвало возмущение у местных жителей, которые назвали подобные действия кощунством. Позднее в полиции Югорска сообщили, что проводят проверку по факту инцидента.

До этого в Новосибирской области подростки подожгли венки на мемориале у Вечного огня. В результате огонь повредил постамент и мемориальную надпись. Власти назвали произошедшее актом вандализма и напомнили, что за осквернение символов воинской славы и повреждение мемориалов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее россиянка получила срок за зажженную от Вечного огня сигарету.