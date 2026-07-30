Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В ХМАО девочка записала танцевальное видео на мемориале

Школьница станцевала на мемориале в Югорске ради видео
Кадр из видео/Telegram-канал «БИНОКЛЬ|НОВОСТИ ЮГОРСКА»

Школьница записала танцевальное видео на мемориале «Защитникам Отечества» в центре Югорска, сообщает Telegram-канал «Бинокль».

По данным канала, девочка устроила зажигательные танцы на фоне памятного комплекса всего через 10 дней после аналогичного случая.

Тогда 14-летний подросток катался на самокате у мемориала и курил рядом с ним. После публикаций в СМИ мальчика привлекли к административной ответственности и поставили на профилактический учет.

Новое видео вызвало возмущение у местных жителей, которые назвали подобные действия кощунством. Позднее в полиции Югорска сообщили, что проводят проверку по факту инцидента.

До этого в Новосибирской области подростки подожгли венки на мемориале у Вечного огня. В результате огонь повредил постамент и мемориальную надпись. Власти назвали произошедшее актом вандализма и напомнили, что за осквернение символов воинской славы и повреждение мемориалов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее россиянка получила срок за зажженную от Вечного огня сигарету.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!