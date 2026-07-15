Россиянка получила срок за зажженную от Вечного огня сигарету

В Курганской области женщина прикурила от Вечного огня и поплатилась

В Курганской области суд вынес приговор 52-летней местной жительнице, которая осквернила обелиск в Сквере Победы. Об этом сообщает СК региона.

Инцидент произошел в марте, пьяная обвиняемая встала на монумент Обелиска Победы, установленный в память о воинах-курганцах, затем села на чугунный венок, входящий в композицию. После этого она прикурила сигарету от Вечного огня и бросила окурок в пламя.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Нарушительницу задержали полицейские.. Суд признал ее виновной в осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества. Фигурантке назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

До этого в Чувашии мужчина попытался затушить Вечный огонь и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее жителя Ярославской области заподозрили в поджоге венков у Вечного огня.