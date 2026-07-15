Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Россиянка получила срок за зажженную от Вечного огня сигарету

В Курганской области женщина прикурила от Вечного огня и поплатилась

В Курганской области суд вынес приговор 52-летней местной жительнице, которая осквернила обелиск в Сквере Победы. Об этом сообщает СК региона.

Инцидент произошел в марте, пьяная обвиняемая встала на монумент Обелиска Победы, установленный в память о воинах-курганцах, затем села на чугунный венок, входящий в композицию. После этого она прикурила сигарету от Вечного огня и бросила окурок в пламя.

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Нарушительницу задержали полицейские.. Суд признал ее виновной в осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества. Фигурантке назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

До этого в Чувашии мужчина попытался затушить Вечный огонь и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее жителя Ярославской области заподозрили в поджоге венков у Вечного огня.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!