В Новосибирской области подростки подожгли венки на мемориале у Вечного огня

В Новосибирской области подростки-вандалы подожгли венки от Вечного огня

В Новосибирской области полиция проверяет информацию о поджоге памятных венков у Вечного огня, стало известно kp.ru.

Инцидент произошел 22 июля на Мемориале Славы в Черепанове. По данным местной администрации, неизвестные, предположительно подростки, подожгли венки от Вечного огня, в результате чего огонь повредил постамент и мемориальную надпись.

Власти назвали произошедшее актом вандализма и напомнили, что за осквернение символов воинской славы и повреждение мемориалов предусмотрена уголовная ответственность.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных и выясняют обстоятельства случившегося.

В мае текущего года житель Чувашии попытался потушить Вечный огонь на площади Победы в Ядрине, чем, как считают правоохранители, публично оскорбил память защитников Отечества. Происшествие попало на видео, а подозреваемого задержали на месте. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье о реабилитации нацизма.

Ранее три пьяные женщины сушили мокрые ягодицы у Вечного огня и попали на видео.