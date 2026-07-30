Власти Пензенской области рассказали о ликвидации пожара на складе Wildberries

Под Пензой более 100 человек тушат пожар на складе Wildberries

В Пензенской области спасатели тушат возгорание на складе Wildberries. Об этом в «Максе» сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей пензенского спасательного центра. Более 50 единиц специализированной техники, а также привлечены два пожарных железнодорожных поезда», — написал губернатор.

В ночь на 30 июля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта начался пожар, один человек пострадал, около 200 сотрудников эвакуировали. Компания перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие площадки. Незадолго до атаки Мельниченко объявил в Пензенской области режим беспилотной опасности и сообщил о временных ограничениях в работе мобильного интернета.

Также сообщалось, что в городе Сарапуле в Удмуртской республике загорелся логистический объект Wildberries после атаки. Объект был заблаговременно эвакуирован.

Ранее Ozon сообщил, что принимает меры для минимизации рисков повреждения элементов инфраструктуры.