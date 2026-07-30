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Общество

Киевский метрополитен опроверг информацию, что людей не пускали в метро во время атаки

Страна.ua: метрополитен Киева отрицает информацию об отказе людям в укрытии
Alina Smutko/Reuters

Метрополитен Киева опроверг информацию о том, что людей во время атаки не пускали на станцию метро. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В организации однако отметили, что запускать людей на территорию подземки начали только после тревоги, на что они и жаловались, поскольку информация об атаке была анонсирована властями еще вечером.

«После объявления воздушной тревоги все станции были открыты и работали в режиме укрытия. Таким образом, распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что на отдельные станции якобы не пускали людей, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Люди жаловались, что их полтора часа держали на улице и запустили только с началом тревоги и первыми взрывами.

До этого сообщалось, что в Киеве из-за массового наплыва людей ограничен вход в метрополитен. Многие киевляне, опасаясь вероятных обстрелов, намерены провести эту ночь в метро. Из-за этого станции метро переполнены людьми, на перронах установлены палатки.

Метрополитен Киева призывает людей приходить на станции метро до его закрытия в 22:30 по местному времени.

Ранее посол ЕС сравнила жизнь на Украине с русской рулеткой после обстрела Киева.

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