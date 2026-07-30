Детей из затопленных сел Якутии эвакуировали в столицу республики

Вертолет МЧС доставил в Якутск 20 детей из пострадавших от паводка сел

Спасатели эвакуировали 20 детей из подтопленных паводковыми водами сел Верхоянского района Якутии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС .

Уточняется, что школьников вывезли вертолетом из населенных пунктов Суордах и Томтор. Позднее их разместят в детских лагерях, добавили в ведомстве.

В МЧС отметили, что всего спасатели эвакуировали более 60 человек из зон подтопления и доставили порядка 8 тонн гуманитарного груза в Сайды, Дулгалах и Суордах.

В Верхоянском районе республики сохраняется сложная паводковая обстановка. Уровень воды в реке Яне достиг 1 016 см при опасной отметке в 1 020 см. По информации Гидрометцентра, 29–31 июля рост воды с достижением неблагоприятной отметки ожидается «на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области», и на реке Индигирка в Якутии, а также на малых и средних реках Амурской области и Еврейской автономной области, на реке Уссури в Приморском крае.

28 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в Тюмени и Тюменском округе введен режим ЧС регионального характера. По его словам, уровень воды в реке Тура к утру вторника достиг 877 см и продолжает расти.

Ранее на Урале из-за ливней растаял асфальт.