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Начал «таять» асфальт: на Урале из-за паводка размыло дороги

На Урале из паводка начал «таять» асфальт
Telegram-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге из-за продолжительных дождей начал размягчаться и разрушаться асфальт на проезжих частях и тротуарах. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

На фотографиях видно, что на дороге провалился асфальт и образовалась яма. Также местные жители говорят о том, что такая же ситуация произошла и с плиткой рядом с жилым комплексом. Места провалов в дороге обозначены конусами.

До этого стало известно, что из-за паводка в селе Никольском Свердловской области прорвало дамбу. Последствия попали на камеру.

«По дороге ездить нельзя. Дорога в любой момент может обвалиться. Всю дорогу подмыло», — рассказала свидетельница.

На кадрах заметно, что вода размыла грунт под дорогами: на асфальте появились глубокие трещины, а мощные потоки проложили себе путь под полотном. Помимо дорог, стихия добралась до частного сектора — в Кашино вода подошла к самим домам и дачам, а мост через реку Варган полностью ушел под воду.

Ранее на видео попало, как часть дороги ушла под воду в Дагестане.

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