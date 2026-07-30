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Общество

Россияне застряли в самолете без еды и воды после приземления в Подмосковье

«Осторожно, Москва»: туристы застряли в самолете из-за непогоды в Подмосковье
Shutterstock/Bizi88

Российские туристы застряли без еды и воды в самолете после приземления в подмосковном аэропорту из-за непогоды. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации журналистов, россияне прилетели из Шарм-эль-Шейха (Египет). Однако из-за плохой погоды самолет перенаправили из аэропорта Шереметьево в Жуковский. Борт приземлился около полуночи. Людей держали в самолете больше двух часов без еды и воды, говорится в публикации. По словам пассажиров, все это время авиакомпания не предоставляла никакой информации.

Вечером 29 июля в Москве и Подмосковье резко ухудшилась погода. МЧС предупредило о сильном дожде, местами ливнях и грозе в столичном регионе. Кроме того, сообщили о порывах ветра до 15 м/с. В ведомстве попросили граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что ближе к выходным дожди в Москве закончатся и наступит время умеренно теплой погоды.

Ранее десятки рейсов задержали во Внуково из-за поломки багажных лент.

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