Названо число иностранцев, выдворенных из России за полгода

РИА: число выдворенных из РФ за нарушения иностранцев за полгода почти утроилось

Число иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения увеличилось в 2,6 раза по итогам января-июня 2026 года, — было составлено 99,4 тысячи протоколов. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что за указанный период в общей сложности было составлено 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях, что на 24,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что с января по июнь 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. мигрантов, что на 65,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Парламентарий напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось исключительно по решению суда. Однако в феврале того же года МВД получило право принимать внесудебные решения.

Ранее сообщалось, что повара-мигранта задержали за избиение посетителя кафе в Петербурге.