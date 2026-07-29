Число выдворенных из России мигрантов увеличилось больше чем вполовину

Володин: число выдворенных из России мигрантов выросло на 65,5% в 2026 году

С января по июнь 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. мигрантов, что на 65,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Парламентарий напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось исключительно по решению суда. Однако в феврале того же года МВД получило право принимать внесудебные решения.

Как показывает анализ, введенные нормы работают, а полиция активно реализует данные полномочия, отметил Володин.

Спикер добавил, что начиная с 2024 года Государственной думой было принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики в России, 21 из них был инициирован депутатами.

Володин также подчеркнул, что все те, кто приезжают в Россию, обязаны соблюдать законы этой страны, говорить на русском языке, с уважением относиться к культуре и местным традициям. А те, кто хочет получить российский паспорт, должны взять на себя обязанность защищать страну, пояснил парламентарий.

Ранее Володин рассказал о росте доходов бюджета от мигрантов.