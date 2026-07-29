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Общество

Повара-мигранта задержали за избиение посетителя кафе в Петербурге

В Петербурге молодого повара арестовали за жестокое избиение клиента
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего повара-мигранта, подозреваемого в избиении посетителя кафе на проспекте Просвещения, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел еще в феврале 2026 года. Во время конфликта в заведении молодой человек нанес 49-летнему мужчине множественные удары, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован с серьезными травмами.

Первоначально дело квалифицировалось как причинение вреда здоровью средней тяжести, однако после медицинской экспертизы его переквалифицировали на более тяжкое преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Спустя полгода, 27 июля, оперативники задержали подозреваемого на улице Коллонтай. В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Ранее в Подмосковье 19-летняя девушка обвинила полицейских в избиении.

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