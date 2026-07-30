Россиянам дали совет, как защититься от мошеннических схем с ИИ

Одним из наиболее эффективных способов защититься от мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта (ИИ) является согласованная с близкими процедура проверки личности. Важно использовать кодовые фразы или вопросы, которые известны только членам семьи. Об этом РИАМО сообщил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

По словам специалиста, главной ошибкой большинства людей становятся попытки распознать злоумышленника по голосу или изображению. Однако современные технологии дают возможность качественно копировать голос, манеру речи и внешность любого человека. Поэтому доверять собеседнику можно лишь после проверки его личности.

Эксперт объяснил, что если родственник или другой знакомый человек звонит или пишет с просьбой срочно перевести ему деньги, сообщить SMS-код, включить демонстрацию экрана, изменить банковские реквизиты, установить программу для удаленного доступа или передать ему конфиденциальную информацию, нельзя действовать моментально. Важно остановиться и удостовериться, что личность собеседника настоящая.

«Я рекомендую придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, заранее договоритесь с близкими или коллегами о контрольной фразе или вопросе, ответ на который известен только вам. Во-вторых, никогда не выполняйте подобные просьбы во время входящего звонка. Завершите разговор и самостоятельно перезвоните человеку по номеру, который давно сохранен в ваших контактах, либо свяжитесь с ним через другой привычный канал связи», — предупредил Кокунцыков.

Кроме того, он призвал анализировать логику разговора. Если собеседник пытается торопить, просит оставить диалог в тайне или оказывает психологическое давление, необходимо прекратить общение и провести проверку. Также рекомендуется использовать сервисы, определяющие мошеннические звонки, фильтрацию неизвестных номер и многофакторную аутентификацию. Не менее важно регулярно обновлять программное обеспечение и минимизировать количество личной информации в открытом доступе.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко до этого предупреждал, что мошенники начали отправлять россиянам сгенерированные искусственным интеллектом письма с призывом якобы отказаться от рассылки или пожаловаться на спам. При этом, по его словам, такие сообщения выглядят очень естественно, поскольку имитируют стиль общения реально существующих компаний.

Ранее россиян предупредили об опасности загрузки личных данных в нейросеть.